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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد امتحانات الثانوية العامة التجريبة 2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:27 م
امتحانات
امتحانات
نعمات مدحت
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تصدر موعد امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الساعات من جانب أولياء الأمور والطلاب بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الأسبوع الجارى جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوى حتى يعرف الطلاب مواعيد الامتحانات التجريبية للتدريب على الامتحانات قبل نهاية العام، وفقا للنظام التعليمي الجديد.
"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد امتحانات التجريبي لطلاب الثانوية العامة.

موعد امتحانات الثانوية العامة التجريبية 2021

وقال الدكتور طارق شوقي، خلال تصريحات صحفية، عبر أحد مجموعات تطبيق «واتساب»، إنه سيتم الإعلان عن سوف تفاصيل الثانوية العامة قبل نهاية الأسبوع الجاري، أي بحد أقصى مع نهاية الثلث الأول من شهر أبريل الجاري.
وقبل عقد الامتحانات الأساسية فى شهر يوليو المقبل2021.

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة التجريبي


من جهتها، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر بسرعة تشكيل لجنة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، ودراسة الأمر من كافة الجوانب تسهيلا على الطلاب.

ووفقا لما جاء في خطاب الوزارة، فإنه ينبغي على أن تكون اللجنة تتكون من مسئول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية ومسئول التطوير التكتولوجي بكل مدرسة ثانوية ومدير إدارة التعليم الثانوى بالإدارة، وذلك لإعداد كشوف 303 مقارات الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة.

مهام اللجنة المشكلة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة التجريبي

وحددت وزارة التربية والتعليم، المهام التي من المفترض أن تقوم بها اللجنة المشكلة لمتابعة امتحانات التجريبي، حيث  تختص اللجنة بمراجعة الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية والمتصلة بالشبكة، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة في الصف الثالث الثانوى، والفصول المجهزة والصالحة لإجراء الامتحانات بداخلها الحجرات الموجودة بالمدرسة وغير متصلة بالإنترنت ويمكن تجهيزها لأداء الامتحانات.

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وأوضحت الوزارة أن من مهامها أيضا، تسليم الكشوف 303 بمقر لجان الإدارة التابعة للقطاع في موعد غايته 11 أبريل الجارى.

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