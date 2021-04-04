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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:05 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحي بالقاهرة والجيزة، حيث تصدرت عمليات البحث خلال هذه الساعات نظرًا لأهميته في التقديم للوظائف، حيث يعتبر النموذج مستخرج رسمي يتم شراءه قبل الالتحاق بأي وظيفة ويتم توقيع الكشف الطبي لتحديد مدى ملائمة صحة العامل الجسمانية وذلك لضمان حقه بعد ذلك في حالة العجز أو المرض. 

ويطلب من المواطن المتقدم إلى أية وظيفة أن يقدم نموذج 111 وهو نموذج الفحص الطبي لتقرير الحالة الصحية، وهذا النموذج يتطلب القيام بإجراء تحليل الكشف عن المخدرات وبعض التحاليل الأخرى، وهو ضروري في بعض الوظائف بينما هناك وظائف أخرى لا تطلبه. 

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحي بالقاهرة والجيزة

يمكن للمواطن شراء استمارة 111 تأمين صحي فيكون في القاهرة من خلال التأمين الصحي بمدينة نصر، أو التأمين الذي يوجد في روكسي، كما يمكن في الجيزة من التأمين الصحي الذي يوجد في المحافظة، كما يمكن للمواطن أيضا الحصول عليه من مكاتب هيئة.

سعر نموذج 111 تأمين صحي 

ارتفعت أسعار نموذج الـ 111 تأمين الصحي حيث تتراوح من 80 جنيه إلى 150 جنيه و200 جنيه للكشف المستعجل، وفي حالة إعادة الكشف  يتم دفع  رسوم قدرها 50 جنيها دفعة أولى و75 جنيها دفعة ثانية، كما يتم إضافة 80 جنيه لتحليل المخدرات، بينما يصل سعر التحليل للأجانب إلى 160 جنيها.

كيفية حجز كشف نموذج 111 تأمين صحي

يرغب العديد من المواطنين في معرفة الخطوات المطلوبة لحجز الكشف الطبي الابتدائي من خلال رقم حجز الكشف لنموذج استمارة 111، حيث يمكن باتباع الخطوات التالية: أن يقوم المواطن بالاتصال على الرقم الذي حددته وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي الابتدائي وهو 19806، ثم إعطاء كافة البيانات الخاصة بالشخص إلى خدمة العملاء، على أن يتم بعدها تحديد الميعاد واللجنة المناسبة لتوقيع الكشف الطبي في المحافظة التابع لها، كما سيتم العرض على اللجنة الطبية المختصة بذلك. 

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