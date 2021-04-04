بوابة الحكومة المصرية.. استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، اتجهت الدولة بشكل كبير إلى التحول الرقمي، حيث اعتمدت على المنصات الإلكترونية حتى يقوم المواطنين، بالانتهاء من الخدمات التي يحتاجون إليها مثل تسديد الفواتير والاستعلام عنها، وقراءة عدادات الكهرباء والغاز، وكذلك دفع فواتير التليفون الأرضي وغيرها من الخدمات اليومية، ومن أبرز تلك الخدمات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، حيث يحظى باهتمام كبير عبر محركات البحث الشهيرة من جانب المواطنين.

بوابة الحكومة المصرية.. استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

يستطيع المواطن أن يعرف عدد المخالفات المرورية التي تخص سيارته دون الذهاب إلى إدارة المرور، حيث يمكنه الدخول عبر الرابط التالي لمعرفة المخالفات من خلال موقع النيابة العامة: https://ppo.gov.eg ، ثم اختيار أيقونة خدمات المرور، ثم الضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، إضافة إلى كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح، ثم النقر على زر اضغط على عرض المخالفات المرورية، وسيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات، وأما فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة، يأتي ذلك في إطار عدم التكدس والازدحام في المقار، لمواجهة أزمة كورونا المستجدة، والقضاء عليه.

خدمات المرور الإلكترونية

تقدم لإدارة العامة للمرور العديد من الخدمات إلكترونيا، والتي تضم خدمات: تجديد رخصة المركبة، إصدار ملصق إلكتروني، كما يستطيع المواطن من خلال الموقع الإلكتروني أيضا استخراج بدل فاقد رخصة المركبة، استخراج بدل تالف رخصة المركبة.

كما يمكن للمواطن أيضا من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة المرور التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة، بدل فاقد رخصة القيادة، ومن ضمن الخدمات أيضا، بدل تالف رخصة القيادة، الاستعلام عن المخالفات المرورية.