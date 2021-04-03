رابط موقع المتحف القومي للحضارة وأسعار تذاكر الدخول ومواعيد العمل

تزايدت عمليات البحث خلال هذه الساعات حول رابط موقع المتحف القومي للحضارة، عبر محركات البحث الشهيرة، بعد نقل الموامياوات الملكية الفرعونية، مساء اليوم السبت الموافق 3 أبريل، بعد أن أعلنت إدارة المتحف القومي للحضارة عن وجود تخفيضات على أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لمدة أسبوعين.





الدستور " ترصد خلال السطور القادمة رابط موقع المتحف القومي للحضارة، وأيضا أسعار التذاكر خلال الفترة القادمة.





رابط موقع المتحف القومي للحضارة

يمكن للمواطنين الذين يريدون زيارة موقع المتحف المصري القومي للحضارة الجديد، من خلال الرابط التالي الذي خصصته إدارة المتحف للحجز من هنا.

وتتنوع أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة، حيث وصل سعر التذكرة للمواطن المصري 60 جنيها، والمواطن الأجنبي 200 جنيهًا، بينما الطالب الأجنبي 60 جنيهًا.، وأما الطالب المصري 30 جنيهًا.





مواعيد عمل المتحف القومي للحضارة

وفقا لما أعلنته إدارة المتحق، فإنه سيبدأ من السبت الي الخميس من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساءا، الجمعه من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساءا و من الساعه 6 مساءا حتي 9 مساءا، وأكدت أن الدخول إلي قاعة المومياوات سيكون متاحا بعد ١٧ أبريل الجاري، وفقا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني.





نبذة تعريفية عن المتحف القومي للحضارة

يعتبر موقع متحف الحضارة الجديد أهم المقتنيات الأثرية المعروضة فى المتحف والتي تعبر عن العصور المختلفة "القديمة والوسطى والحديثة" من تاريخ مصر الحضارى، وتتضمن كافة تفاصيل المتحف وتوضيح أهداف إنشاء المتحف ورسالته في إحياء التراث.





ووفقا لما أعلنه وزير السياحة خالد العناني، في تصريحات له، فإن تصميم قاعة المومياوات الملكية فى متحف الحضارة المصرية، جاء ليكون أشبه بالمقبرة، ويتم بها عرض بعض المعلومات حول كل مومياء من المومياوات الملكية، وبيانات الأشعة المقطعية التي توضح كيفية وفاة كل ملك وملكة.





وتتضمن القاعة المركزية فى المتحف المصري الجديد حضارة مصر بداية من 35 ألف عام قبل التاريخ، ومرورًا بالعصور الفرعونية والإغريقية وكذلك العصور الرومانية والقبطية والإسلامية والمعاصرة، وتضم نحو 1600 قطعة أثرية.