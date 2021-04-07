اختطاف صينيين اثنين يعملان في منجم ذهب في نيجيريا

اختطف مسلحون في نيجيريا عاملين صينيين من منجم ذهب جنوب غرب البلاد، وأطلقوا النار وأصابوا اثنين من حراس الأمن.وقالت المتحدثة باسم الشرطة النيجيرية: "يميسي أوبالولا" في بيان- حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأربعاء- إن عملية الخطف وقعت بعد ظهر أول أمس الإثنين في قرية "أوكيبا ايتيكان" بولاية "أوسون".. موضحة أن عصابة إجرامية اختطفت اثنين من رعايا الصين وهما "زاو جيان" (33 عامًا) و"وين" (50 عامًا) يعملان في منجم للذهب دون تحديد اسم شركة التعدين التي يعمل بها الرجلان.. مشيرة إلى أن الحارسين الخاصين أصيبا وتم نقلهما للمستشفى.يذكر أن عمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية تعد شائعة في نيجيريا وخاصة في الجنوب المنتج للنفط والشركات الصينية أهداف شائعة لهذه الجريمة.يشار إلى أنه في مطلع فبراير الماضي، تم اختطاف ثلاثة صينيين في موقع تعدين في منطقة "أتاكوموسا" بولاية "أوسون"، كما تم اختطاف أربعة صينيين آخرين في يوليو الماضي في ولاية "كروس ريفر" الجنوبية وأفرج عنهم بعد شهر.