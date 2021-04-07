الفواكه الغنية بالماء والفيتامينات تحمي الطفل من كورونا (إنفوجراف)
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:33 ص
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، والغنية بالفيتامينات تقوي مناعة الأطفال، وتحميهم خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأوضحت أنه من الضرورى الاهتمام بتقديم الغذاء الصحي، خاصة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه يجب الابتعاد عن التجمعات والحرص على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.
وأوضحت أنه من الضرورى الاهتمام بتقديم الغذاء الصحي، خاصة خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه يجب الابتعاد عن التجمعات والحرص على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.
الفواكه الغنية بالماء والفيتامينات تحمي الطفل من كورونا (إنفوجراف)
الفواكه الغنية بالماء والفيتامينات تحمي الطفل من كورونا (إنفوجراف)