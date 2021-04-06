حمدوك يطمئن على خطوات التحضير لمؤتمر باريس للاستثمار في السودان

ترأس رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، للجنة الوزارية للتحضير لمؤتمر باريس للاستثمار في السودان، الذي سيقام في منتصف مايو المقبل.واستمع الاجتماع إلى تقرير من وزير شئون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، حول جهود التحضير للمؤتمر، واستعرض البرنامج الأولي ومساهمات الوزارات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص.كما استعرض عددا من الوزراء الخطوات التي قامت بها وزاراتهم، وجهود الإعداد للمشاركة في المؤتمر، وحدد الاجتماع منتصف شهر أبريل الحالي كتاريخ نهائي للانتهاء من الخطوات التحضيرية.