تنفيذ 1245 حكمًا قضائيًا فى سوهاج

واصلت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملاتها الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وضبط المتهمين المحكوم عليهم الهاربين والخارجين على القانون بمختلف قرى ومراكز المحافظة.وتمكنت الحملات التي جرت اليوم بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 1245 حكما قضائيا على مستوى المراكز، والأقسام الشرطية بدائرة المحافظة، تنوعت ما بين أحكام جنايات، وجزئي، ومستأنف، إلى جانب قيام الحملة بتحصيل غرامات مالية بمخالفات قضائية.جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ومن ضمن نتائج حملاتها ضبط 156 متهمًا وبحوزتهم 18 بندقية آلية، بندقية رصاص، 30 بندقية خرطوش، 6 طبنجات، 129 فرد خرطوش محلى الصنع، 204 قطع سلاح أبيض، 20 خزينة متنوعة، تمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.