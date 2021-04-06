113 إصابة جديدة بالسلالتين البريطانية والجنوب إفريقية من كورونا بروسيا

أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا، عن تسجيل 103 إصابات بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد و10 إصابات بالسلالة الجنوب إفريقية في البلاد، حيث إن كل هذه الإصابات جاءت من الخارج.وقالت بوبوفا- خلال اجتماع المجلس التنسيقي لمكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، "إنه لم يتم تسجيل انتشار داخلي حتى الآن لهذه السلالات، ومن المؤكد أنه لا ينبغي استبعاد انتشار هذه السلالات المتحورة في روسيا؛ نظرًا لقدرة الفيروس العالية على التسبب بالمرض دون أعراض".وأشارت إلى أن الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك تعمل على جميع حالات تفشي الوباء لمنع انتشار المرض، منوهة بأن الوضع الوبائي في روسيا مستقر وأن معدل التراجع في الإصابات بالفيروس قد تباطأ.