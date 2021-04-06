الإمارات تسجل 1988 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1.988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 254.944 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 474.136 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.516 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.138 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 458.885 حالة.