4 مليارات يورو «مشروطة» من الاتحاد الأوروبي لدعم الطيران الفرنسي

وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على مساعدة الحكومة الفرنسية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "Air France"، والتي تضررت بشدة من أزمة كورونا، بشروط.وأكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة "Margrethe Vestager"، في بيان لها، إنه تم الموافقة لفرنسا على دعم الشركة الوطنية "Air France" بما يصل إلى 4 مليارات يورو لتعزيز حقوق الملكية ومساعدة الشركة على مواجهة الصعوبات المالية.وأضافت أنه في المقابل يتعين على الخطوط الجوية الفرنسية إعطاء بعض فترات الإقلاع والهبوط لشركات أخرى في مطار باريس أورلي، حيث أن ذلك سوف يسمح للمنافسين بتوسيع أنشطتهم في هذا المطار مما سيضمن أسعارا عادلة وخيارات أكبر للمستهلكين.