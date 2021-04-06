كيرى: فخور بالمشاركة فى الحوار الإقليمى للتغير المناخى

أكد جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون تغير المناخ، أنه فخور بالمشاركة في الحوار الإقليمي التاريخي الذي استضافته دولة الإمارات.وغرد كيري عقب مشاركته في الحوار الإقليمي للتغير المناخي بالإمارات، على تويتر إنه: "لا يوجد سبب يمنع البلدان المنتجة للنفط من أن تكون جزءًا رئيسيًا من معالجة أزمة المناخ".وأوضح المبعوث الأمريكي لشؤون تغير المناح، أن زيارته إلى الإمارات هذا الأسبوع كانت مثمرة، وأعرب عن إعجابه بمواقع الطاقة الشمسية والتنمية الحضارية المستدامة، وقال "توجد هنا مشاريع مذهلة للطاقة، وستضعنا اقتصادات الطاقة النظيفة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس".وتقدم كيري بالشكر للمبعوث الإماراتي الخاص للتغير المناخي، لإعطائه نظرة مباشرة على مشروعات الطاقة المتجددة في الإمارات، وقال إن "تطوير التكنولوجيا النظيفة والطاقة منخفضة الكربون أمرًا بالغ الأهمية".