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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: 1800 فريق طبي بمبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:38 م
خالد مجاهد
خالد مجاهد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن محافظة الشرقية تصدرت أعلى المحافظات ترددًا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لدى طلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم فحص 846 آلاف و234 طالبًا بها، تليها محافظة الدقهلية 709 ألفًا و770 طالبًا، ثم محافظة الجيزة 637 آلاف و480 طالبًا.

وأضاف مجاهد، أن المبادرة جرت بمشاركة 1800 فريق طبي، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكد أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.

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