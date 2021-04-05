«الصحة» تشدد على ضرورة التباعد الاجتماعي خلال العمل (فيديوجراف)

شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر بين زملاء العمل كأحد الإجراءات الاحترازية التي يجب الالتزام بها في أماكن العمل للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-١٩).وأوضحت خلال فيديوجراف نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يجب عدم استخدام المكاتب وأدوات الغير في أماكن العمل أيضا لا من انتشار فيروس كورونا.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:نسخة اندرويد https:bit.ly2MHG97Lنسخة ايفون https:apple.co3gURgYJ