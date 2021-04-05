فحص 8 ملايين طالب ضمن مبادرة «الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 8 ملايين و60 ألفًا و967 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية.جاء ذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضى وحتى اليوم الإثنين، تأتى تلك المبادرة فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص كافة الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفًا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.