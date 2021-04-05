الإمارات تسجل 2012 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، تسجيل 2.012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 195.573 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 472.148 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالاتي وفاة جديدتين، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.512 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.147 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 456.747 حالة.