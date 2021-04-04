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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبناء النبوي وخالد حجاج في دراما رمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:47 م
خالد النبوي
خالد النبوي
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يشهد موسم دراما رمضان المقبل دخول وجوه جدد من أبناء الفنانين وأغلبهم من أبناء نجوم الصف الأول.

وجاء في مقدمة هولاء نور خالد النبوي، نجل الفنان خالد النبوى، الذى يشارك في مسلسل «الاختيار 2» ويتناول بطولات جديدة لرجال الأمن الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن.

والمسلسل بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وطارق صبري، وهادي الجيار، وإسلام جمال، وأحمد داش، ومحمد علاء، ومصطفى أبوسريع، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وسلوى عثمان، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

كما يظهر أيضا خالد حجاج، نجل الفنان حجاج عبد العظيم، والذي يشارك في مسلسل "حرب أهلية"، ويجسد شخصية "سباك" في منطقة شعبية، والمسلسل بطولة يسرا، وباسل خياط، وأروى جودة، وسينتيا خليفة، وجميلة عوض، ومايان السيد، ورشدي الشامي، ومحمود حجازي، ومروى الأزلى، وبرلتنى فؤاد، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

كما يشارك فى الماراثون الرمضاني محمد يسرى نجل الراحل إبراهيم يسرى حيث يشارك في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى كوميدي، وهو من بطولة النجم يحيى الفخرانى وهالة فاخر وأنوشكا، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى.

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