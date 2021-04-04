رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة تكلفة الفواتير، حيث يسعى الكثير من المواطنين في دفع الفواتير بشكل إلكتروني، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا.

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خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين 1 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي قانوني جديد.

2 - تقديم طلب تركيب عداد كودي من خلال خدمة العملاء والدعم الفني

3 - تسجيل قراءة العداد الكهربائي

4 - خدمة الحصول على شهادة بيانات لاستهلاك الكهرباء.

5 - دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

6 - تقديم طلب فحص للعداد.

7 - تقديم طلب استبدال العداد بعداد آخر بقدرة أقوى.

8 - تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

9 - تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

10 - إتاحة تغيير اسم صاحب العداد.

11 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل فاقد.

12 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل تالف.

1 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي قانوني جديد.2 - تقديم طلب تركيب عداد كودي من خلال خدمة العملاء والدعم الفني3 - تسجيل قراءة العداد الكهربائي4 - خدمة الحصول على شهادة بيانات لاستهلاك الكهرباء.5 - دفع فواتير استهلاك الكهرباء.6 - تقديم طلب فحص للعداد.7 - تقديم طلب استبدال العداد بعداد آخر بقدرة أقوى.8 - تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.9 - تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.10 - إتاحة تغيير اسم صاحب العداد.11 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل فاقد.12 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل تالف.