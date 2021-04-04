رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
الأحد 04/أبريل/2021 - 11:02 م
رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الحالية، مع قرب دفع فواتير شهر أبريل الحالي.
وتم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء لتسهيل العديد من الخدمات الكهربائية إلكترونيا بدلا من الذهاب لمكاتب العمل وتطرح المنصة العديد من الخدمات بالإضافة لخدمة تسجيل قراءة العداد الكهربائي سنعرضها لكم في هذا التقرير.
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين
بكورونا
2 - تقديم طلب تركيب عداد كودي من خلال خدمة العملاء والدعم الفني
3 - تسجيل قراءة العداد الكهربائي
4 - خدمة الحصول على شهادة بيانات لاستهلاك الكهرباء.
5 - دفع فواتير استهلاك الكهرباء.
6 - تقديم طلب فحص للعداد.
7 - تقديم طلب استبدال العداد بعداد آخر بقدرة أقوى.
8 - تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.
9 - تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.
10 - إتاحة تغيير اسم صاحب العداد.
11 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل فاقد.
12 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل تالف.
وتم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من قبل وزارة الكهرباء لتسهيل العديد من الخدمات الكهربائية إلكترونيا بدلا من الذهاب لمكاتب العمل وتطرح المنصة العديد من الخدمات بالإضافة لخدمة تسجيل قراءة العداد الكهربائي سنعرضها لكم في هذا التقرير.
رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباءوتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 4-4-2021، رابط تسجيل قراءة عداد الكهرباء من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط التالي من هنا.
ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة تكلفة الفواتير، حيث يسعى الكثير من المواطنين في دفع الفواتير بشكل إلكتروني، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا.
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين
بكورونا
خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للمواطنين1 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي قانوني جديد.
2 - تقديم طلب تركيب عداد كودي من خلال خدمة العملاء والدعم الفني
3 - تسجيل قراءة العداد الكهربائي
4 - خدمة الحصول على شهادة بيانات لاستهلاك الكهرباء.
5 - دفع فواتير استهلاك الكهرباء.
6 - تقديم طلب فحص للعداد.
7 - تقديم طلب استبدال العداد بعداد آخر بقدرة أقوى.
8 - تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.
9 - تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.
10 - إتاحة تغيير اسم صاحب العداد.
11 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل فاقد.
12 - تقديم طلب تركيب عداد كهربائي بدل تالف.