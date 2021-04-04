الإمارات وأمريكا تبحثان التعاون في الحفاظ على البيئة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد بأبوظبي، مع جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها السلبية على النظم البيئية والاقتصادية.وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك مع المنظمات الدولية المعنية لتسريع إيجاد حلول ذكية ومستدامة للحد من تأثيرات تغير المناخ على المجتمعات ومساعدة الدول على تحقيق أهدافها المناخية وضمان مستقبل أكثر استدامة للبشرية.كما تطرق الجانبان إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية الكبرى في الدولة والتي تعزز جهودها في مجال الطاقة النظيفة وتسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي إضافة إلى أهمية استضافة الدولة لـ "مؤتمر الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي" والذي يعد منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول أبرز قضايا المناخ والتحديات التي تواجه الدول بهذا الشأن.وأشاد جون كيري بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم مشاريع الطاقة المتجددة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مؤكدا أهمية هذه المشاريع والمبادرات النوعية لما لها من أثر كبير في مستقبل البشرية واستدامة مواردها الطبيعية.يذكر أن جون كيري يزور الإمارات للمشاركة في "مؤتمر الحوار الإقليمي للتغير المناخي" الذي يركز على الاستعدادات الوطنية والإقليمية للدورة الـ 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ والذي يعقد خلال نوفمبر 2021 في مدينة غلاسكو في اسكتلندا لتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.