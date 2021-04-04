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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:47 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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شارك الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، في افتتاح ورشة عمل "التزويد والشئون المالية" للعاملين في مجال المكتبات الجامعية، جاء ذلك بحضور الأستاذ مصطفى حسن، أمين الجامعة المساعد، وخالد عارف، مدير عام شؤون المكتبات الجامعية، وأشرف محمود، مدير عام التطوير المؤسسي، وخالد عمران، مسؤول التدريب بالجامعة، وذلك في الفترة من 4 وحتى 8 من أبريل الجاري.

وأكد نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تدرك تمامًا أهمية تنظيم مثل هذه الورش التدريبية وقد استأنفت بهذه الورشة تدريب العاملين بالجامعة الذي توقف كثيرًا بسبب انتشار فيروس كورونا، وبدأت بورشة عمل لتدريب العاملين في قطاع المكتبات نظرًا لأهمية هذا القطاع خاصةً بعد أن أصبح أول قطاعات الجامعة جاهزية للتحول الرقمي.

من جهته قال مدير عام شؤون المكتبات الجامعية، أن الورشة تهدف لتوحيد النظم ولرفع مستوى أداء العاملين بقطاع المكتبات ورفع قدرتهم على حل مختلف المشكلات المالية والإدارية التي تواجههم في العمل، وتتضمن عدة محاضرات، هي تنمية المجموعات في المكتبات الجامعية الواقع والتوجيهات الحديثة، ومشكلات التزويد وطرق التغلب عليها، وإجراءات الشراء، والدورة المستندية بالحسابات، وأنواع السلف وإجراءات تسويتها، وبناء وتنمية المقتنيات في المكتبات الجامعية، ومركزية ولا مركزية التزويد.

فيما أوضح مسؤول التدريب بالجامعة، أن الورشة يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس من قسم المكتبات بكلية الآداب بالجامعة وهم الدكتور محمد أحمد ثابت، والدكتورة مها ناجي، والدكتور عمرو فهيم، إلى جانب أمناء الجامعة المساعدين الأستاذ وائل محمد محمود، والأستاذ شوكت صابر، وأيضًا الأستاذ خالد عارف مدير عام شؤون المكتبات الجامعية.

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