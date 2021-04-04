الإمارات تسجل 2113 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 2.113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 260.445 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 470.136 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.510 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.279 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 454.600 حالة.