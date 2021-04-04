النيابة تستدعي مالك مخبز محترق للاستماع لأقواله

أمرت نيابة النزهة باستدعاء مالك مخبز نشب داخله حريق بإحدى العمارات السكنية بمنطقة جسر السويس لسماع أقواله.كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخبز فى منطقة جسر السويس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الدفاع المدني وتم إخماد الحريق.