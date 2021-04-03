محافظ مطروح يقود مسيرة احتفالًا باليوم العالمى للتوحد

قاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، مسيرة إلى مركز التوحد، ترافقه الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، والنائب جمال الشورى وخالد عبدالحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأخصائيو المركز وفريق الكشافة ومؤسسة "بياعين السعادة".جاء ذلك احتفالا باليوم العالمي للتوحد، وتحت شعار "أنت مش لوحدك"، لتأكيد مؤازرة أجهزة المحافظة لأبنائها أطفال التوحد فى التغلب على مرضهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية والاندماج فى المجتمع.وتفقد محافظ مطروح أقسام مركز الرعاية النهارية لأطفال التوحد من قاعات وأجهزة وغرف التخاطب، مشيدا بالأعمال داخل المركز.وحرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع العاملين بالمركز النهاري لأطفال التوحد.