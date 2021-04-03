كيري: أمريكا تأمل العمل مع الصين لمعالجة تغير المناخ

قال جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ إن الولايات المتحدة تأمل في أن تتمكن من العمل مع الصين لمعالجة تغير المناخ، على الرغم من الخلافات طويلة الأمد التي تؤثر على العلاقات الثنائية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كيري للصحفيين خلال زيارة للعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم السبت.وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في السنوات الماضية بسبب الخلافات حول التجارة ومعاملة الصين لأقلية الويغور، وكذلك تصرفات الصين في تايوان وهونج كونج.تعهدت الصين بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2060 بينما من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن عن هدف جديد لخفض الانبعاثات في قمة المناخ العالمية في 22 أبريل.ومن المقرر أن يشارك كيري في حوار حول المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيفه أبوظبي غدا الأحد، وقالت الإمارات إن الحوار سيركز على الاستعدادات الوطنية والإقليمية قبل قمة المناخالتي تعقدها الأمم المتحدة في جلاسجو في نوفمبر.وقال كيري إن الدول ستناقش كيفية تقليل الاعتماد على الفحم وكذلك كيفية "رفع الطموحات" بشأن تغير المناخ قبل مؤتمر نوفمبر.وأضاف: "أعتقد أن الأجيال القادمة تصرخ فينا من أجل الوفاء بما تعهدنا به".