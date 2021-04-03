«التأديبية» تبرئ 4 مسئولين بالتعليم من تهمة المخالفة في صيانة مدرسة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمًا ببراءة 4 مسئولين بالتربية والتعليم، من التهم التي تم توجيهها لهم، بمخالفة القانون في الإعداد الختامي لعملية صيانة مدرسة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وتضمن الحكم الصادر بالبراءة لكل من ر.أ مهندس معماري بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة القليوبية، س.ع رئيس قطاع تنفيذ غرب شبرا الخيمة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة القليوبية، م.ع مهندس كهرباء بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة القليوبية سابقًا، أ.ف مهندس بإدارة ضبط الجودة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية سابقًا.ونسبت للمحال الأول تراخي في أعداد المستخلص الختامي لعملية صيانة مدرسة ابتدائية بوصفه المهندس المشرف علي العملية عام ٢٠١٧، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، كما قعد عن خصم قيمة كمية 12،48 متر مربع من بند الابواب 31131 من المستخلص الختامي للعملية المشار اليها لعدم تنفيذها علي الطبيعة وعدم خصم قيمة مسطح 13 حلق لتركيب الابواب علي الحلق القديم بوصفه المهندس المشرف علي المشروع المشار اليه والمنوط به أعمال الحصر.ونسبت للمحالين الأول والثاني والثالث والرابع بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمشروع صيانة مدرسة ابتدائية قاموا بتعلية كافة بنود الكهرباء الخاصة بالمشروع لحين الاختبار،علي الرغم من عدم تنفيذها بالكامل علي نحو ما ورد بمقايسة الاعمال الخاصة بهذه العملية.