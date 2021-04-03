قائمة مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرض الدراما الرمضانية

قائمة مسلسلات رمضان 2021

بدأ العد التنازلي لانطلاق الماراثون الرمضاني المقبل الذي يشهد منافسة قوية بين كبار نجوم الدراما المصرية، حيث تفصلنا على الشهر الكريم أيام قليلة لتنطلق أولى حلقات المسلسلات.وننشر من خلال التقرير التاليوقنوات عرض الدراما الرمضانية وهي كالتالي.1- مسلسل الاختيار 2بطولة كلا من النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وعدد كبير من النجوم عن بطولات الأجهزة الأمنية المصرية في الفترة من 2013 حتى العام الماضي والعمل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.2- مسلسل هجمة مرتدةمن بطولة كلا من النجم أحمد عز والنجمة هند صبري وهو من الملفات الحديثة للمخابرات العامة المصرية عن كيف يتم استقطاب الشباب للأجهزة الاستخباراتية الخاريجة وكيف نقف لهم بالمرصاد لتنقلب العملية عليهم في النهاية ومن المقرر عرضه على شاشة قناة دي إم سي.3- مسلسل القاهرة كابوليقدم فكرة كيف تستقطب الجماعات الإرهابية شباب المنطقة وتغير وعيهم والعمل من بطولة الثلاثي طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وانتهى طاقم العمل من التصوير خلال الفترة الماضية.4- مسلسل نسل الأغرابمن بطولة كلا من أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر من إخراج محمد سامي5- مسلسل موسىمن بطولة سمية الخشاب ورياض الخولي وعبير صبري وسيد رجب تحت إدارة محمد سلامة.6- مسلسل وكل ما نفترقتقدم الفنانة الشابة ريهام حجاج مسلسلها الجديد باللون الصعيدي باسم "وكل ما نفترق" من بطولة عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف من إخراج كريم العدل.7- مسلسل نجيب زاهي زركشالذي يخوض بطولته الفنان يحيي الفخراني مع أنوشكا وإسلام إبراهيم ورامز أمير من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.8- مسلسل حرب أهليةبطولة يسرا بمشاركة باسل خياط وأروى جودة وجملية عوض من إخراج سامح عبد العزيز.9-مسلسل ضل راجلللنجم ياسر جلال الذي ينتظر مشاهدات عالية على شاشة الحياة خلال رمضان القاد بمشاركة الفنانة نرمين الفقي ونور.10- مسلسل النمرالمقرر عرضه على الحياة بمشاركة هنا الزاهد ونرمين الفقي.11- مسلسل الملكعن قصة المك أحمد في تجربة جديدة ومميزة بمشاركة صبا مبارك وماجد المصري.

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12- مسلسل ضد الكسربطولة نيللي كريم بمشاركة عدد من النجوم منهم محمد فراج ولقاء الخميسي ومن إخراج أحمد خالد.13- مسلسل اللي مالوش كبيربطولة ياسمين عبدالعزيز بمشاركة زوجها الفنان أحمد العوضي في بطولة جديدة ومختلفة.14- مسلسل كوفيد 25من بطولة النجم يوسف الشريف وآيتن عامر وأحمد صلاح حسني، ومسلسل15- مسلسل بين السما والأرضمن بطولة هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي، ومسلسل16- مسلسل عالم موازيمن بطولة النجمة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف،17- مسلسل أحسن ابمن بطولة علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد فتحي.