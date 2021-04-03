قائمة مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرض الدراما الرمضانية
السبت 03/أبريل/2021 - 10:23 م
منار إبراهيمطباعة
بدأ العد التنازلي لانطلاق الماراثون الرمضاني المقبل الذي يشهد منافسة قوية بين كبار نجوم الدراما المصرية، حيث تفصلنا على الشهر الكريم أيام قليلة لتنطلق أولى حلقات المسلسلات.
1- مسلسل الاختيار 2
بطولة كلا من النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وعدد كبير من النجوم عن بطولات الأجهزة الأمنية المصرية في الفترة من 2013 حتى العام الماضي والعمل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.
2- مسلسل هجمة مرتدة
من بطولة كلا من النجم أحمد عز والنجمة هند صبري وهو من الملفات الحديثة للمخابرات العامة المصرية عن كيف يتم استقطاب الشباب للأجهزة الاستخباراتية الخاريجة وكيف نقف لهم بالمرصاد لتنقلب العملية عليهم في النهاية ومن المقرر عرضه على شاشة قناة دي إم سي.
3- مسلسل القاهرة كابول
يقدم فكرة كيف تستقطب الجماعات الإرهابية شباب المنطقة وتغير وعيهم والعمل من بطولة الثلاثي طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وانتهى طاقم العمل من التصوير خلال الفترة الماضية.
4- مسلسل نسل الأغراب
من بطولة كلا من أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر من إخراج محمد سامي
5- مسلسل موسى
من بطولة سمية الخشاب ورياض الخولي وعبير صبري وسيد رجب تحت إدارة محمد سلامة.
6- مسلسل وكل ما نفترق
تقدم الفنانة الشابة ريهام حجاج مسلسلها الجديد باللون الصعيدي باسم "وكل ما نفترق" من بطولة عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف من إخراج كريم العدل.
7- مسلسل نجيب زاهي زركش
الذي يخوض بطولته الفنان يحيي الفخراني مع أنوشكا وإسلام إبراهيم ورامز أمير من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.
8- مسلسل حرب أهلية
بطولة يسرا بمشاركة باسل خياط وأروى جودة وجملية عوض من إخراج سامح عبد العزيز.
9-مسلسل ضل راجل
للنجم ياسر جلال الذي ينتظر مشاهدات عالية على شاشة الحياة خلال رمضان القاد بمشاركة الفنانة نرمين الفقي ونور.
10- مسلسل النمر
المقرر عرضه على الحياة بمشاركة هنا الزاهد ونرمين الفقي.
11- مسلسل الملك
عن قصة المك أحمد في تجربة جديدة ومميزة بمشاركة صبا مبارك وماجد المصري.
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12- مسلسل ضد الكسر
بطولة نيللي كريم بمشاركة عدد من النجوم منهم محمد فراج ولقاء الخميسي ومن إخراج أحمد خالد.
13- مسلسل اللي مالوش كبير
بطولة ياسمين عبدالعزيز بمشاركة زوجها الفنان أحمد العوضي في بطولة جديدة ومختلفة.
14- مسلسل كوفيد 25
من بطولة النجم يوسف الشريف وآيتن عامر وأحمد صلاح حسني، ومسلسل
15- مسلسل بين السما والأرض
من بطولة هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي، ومسلسل
16- مسلسل عالم موازي
من بطولة النجمة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف،
17- مسلسل أحسن اب
من بطولة علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد فتحي.
قائمة مسلسلات رمضان 2021وننشر من خلال التقرير التالي قائمة مسلسلات رمضان 2021 وقنوات عرض الدراما الرمضانية وهي كالتالي.
1- مسلسل الاختيار 2
بطولة كلا من النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وإنجي المقدم وعدد كبير من النجوم عن بطولات الأجهزة الأمنية المصرية في الفترة من 2013 حتى العام الماضي والعمل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي.
2- مسلسل هجمة مرتدة
من بطولة كلا من النجم أحمد عز والنجمة هند صبري وهو من الملفات الحديثة للمخابرات العامة المصرية عن كيف يتم استقطاب الشباب للأجهزة الاستخباراتية الخاريجة وكيف نقف لهم بالمرصاد لتنقلب العملية عليهم في النهاية ومن المقرر عرضه على شاشة قناة دي إم سي.
3- مسلسل القاهرة كابول
يقدم فكرة كيف تستقطب الجماعات الإرهابية شباب المنطقة وتغير وعيهم والعمل من بطولة الثلاثي طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وانتهى طاقم العمل من التصوير خلال الفترة الماضية.
4- مسلسل نسل الأغراب
من بطولة كلا من أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر من إخراج محمد سامي
5- مسلسل موسى
من بطولة سمية الخشاب ورياض الخولي وعبير صبري وسيد رجب تحت إدارة محمد سلامة.
6- مسلسل وكل ما نفترق
تقدم الفنانة الشابة ريهام حجاج مسلسلها الجديد باللون الصعيدي باسم "وكل ما نفترق" من بطولة عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف من إخراج كريم العدل.
7- مسلسل نجيب زاهي زركش
الذي يخوض بطولته الفنان يحيي الفخراني مع أنوشكا وإسلام إبراهيم ورامز أمير من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.
8- مسلسل حرب أهلية
بطولة يسرا بمشاركة باسل خياط وأروى جودة وجملية عوض من إخراج سامح عبد العزيز.
9-مسلسل ضل راجل
للنجم ياسر جلال الذي ينتظر مشاهدات عالية على شاشة الحياة خلال رمضان القاد بمشاركة الفنانة نرمين الفقي ونور.
10- مسلسل النمر
المقرر عرضه على الحياة بمشاركة هنا الزاهد ونرمين الفقي.
11- مسلسل الملك
عن قصة المك أحمد في تجربة جديدة ومميزة بمشاركة صبا مبارك وماجد المصري.
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين
بكورونا
12- مسلسل ضد الكسر
بطولة نيللي كريم بمشاركة عدد من النجوم منهم محمد فراج ولقاء الخميسي ومن إخراج أحمد خالد.
13- مسلسل اللي مالوش كبير
بطولة ياسمين عبدالعزيز بمشاركة زوجها الفنان أحمد العوضي في بطولة جديدة ومختلفة.
14- مسلسل كوفيد 25
من بطولة النجم يوسف الشريف وآيتن عامر وأحمد صلاح حسني، ومسلسل
15- مسلسل بين السما والأرض
من بطولة هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي، ومسلسل
16- مسلسل عالم موازي
من بطولة النجمة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف،
17- مسلسل أحسن اب
من بطولة علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد فتحي.