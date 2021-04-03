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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

السبت 03/أبريل/2021 - 05:58 م
نقل المومياوات
نقل المومياوات
عبدالله هشام
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تتوجه أنظار العالم إلى القاهرة اليوم، لمشاهدة بث مباشر لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط، حيث يضم موكب المومياوات الملكية 22 مومياء ملكية منهم 18 ملكًا و4 ملكات من بينهم مومياء الملك تحتمس الرابع ومومياء الملك أمنحتب الثالث ومومياء الملك أمنحتب الثاني، بالإضافة إلى الملك مرنبتاح  وسيتي الثاني وسبتاح والملك رمسيس الرابع والملك رمسيس وغيرهم من ملوك الفراعنة.

بث مباشر موكب المومياوات الملكية

ويرصد لكم موقع جريدة «الدستور» رابط للبث المباشر لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بوسط القاهرة إلى متحف الحضارة المصرية بمدينة الفسطاط، حيث تزينت شوارع القاهرة لاستقبال موكب نقل المومياوات الملكية الأسطوري على مدار40 دقيقة من زمن المصري القديم وعظمة الحضارة المصرية.

ويشهد موكب نقل المومياوات الملكية تصميم عربات تجرها الخيول أعدت خصيصاً لنقل المومياوات الملكية بطرازها المصري القديم، كما يشهد إزاحة الستار عن مسلة الملك رمسيس الثاني بميدان التحرير وكباش الأقصر الأربعة.

ملكات موكب المومياوات الملكية

وتضم قائمة مومياوات الملكات كلا من "الملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة نفرتاري زوجة الملك أحمس، الملكة حنوت تاوي والدة بانجم الأول، والملكة ونس خنسو زوجة بانجم الثاني ".

وينطلق موكب نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير بداية من المتحف المصري مرورا بميدان سيمون بوليفار، ثم الاتجاه إلى الكورنيش ومنه إلى مدخل المعادى ثم الصعود إلى كوبرى الفسطاط وصولا إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.

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موكب المومياوات الملكية بث مباشر

ويصاحب موكب نقل المومياوات الملكية تشريفة كاملة من ‏فرق الحرس الجمهورى يتخللها إطلاق الأعيرة النارية والعروض العسكرية وسط تزيين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط السير الموكب فضلا عن الموسيقى المصاحبة لذلك وغيرها من العناصر الفنية الأخرى، بحضور قيادات مصرية وعالمية ورموز الثقافة والفن والآثار ونخبة كبيرة من سفراء الدول العربية والأجنبية، حيث يمكن مشاهدة موكب المومياوات الملكية عبر البث المباشر عبر الفيديو التالي.


كما جهزت وزارة الدفاع العربات الحربية والخيول وتدريب عدد من الفرسان الذين يقومون بقيادة كل عربة، لتحمل ملوك وملكات مصر الـ22.

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