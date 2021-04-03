وزيرة البيئة تشارك في الحوار الإقليمي للتغير المناخي بالإمارات

تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس الوفد المصري المشارك في الحوار الإقليمي للتغير المناخي، والذي يُعقد بمشاركة وفود رفيعة المستوى من دول الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة جون كيرى المبعوث الخاص لشئون المناخ والمملكة المتحدة برئاسة ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ووفود دول البحرين والكويت والأردن والعراق وعُمان، لدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية ورفع الطموح، ومناقشة وتحديد أولويات العمل وخطة الطريق لأطر التعاون للخروج بنتائج فعالة من مؤتمر المناخ القادم COP26.وتشارك الدكتورة ياسمين فؤاد كمتحدث رئيسي في جلسة التكيف مع آثار تغير المناخ، حيث ستعرض التجربة المصرية في هذا المجال والرؤية الحالية والمستقبلية للدولة المصرية في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، وتستعرض دور مصر مع إنجلترا في قيادة التحالف الخاص بالتكيف والمرونة والذى بدأ منذ ٢٠١٩ وستتناول الجلسة تجارب المشاركين في مجال التكيف وجهود صون الموارد الطبيعية في ظل تأثيرات التغيرات المناخية.