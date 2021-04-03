مقتل 14 شخصًا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية بنيجيريا

لقي 14 شخصا مصرعهم جراء هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية ومناطق قريبة في ولاية النيجر غرب نيجيريا.وقالت مصادر محلية، اليوم السبت، إن "نحو 200 مسلح هاجموا قاعدة في منطقة العلاوة، ما أسفر عن مقتل 6 جنود وضابط شرطة واحد، ومن ثم أحرق المهاجمون القاعدة، وقاموا بشن هجمات على مناطق مجاورة، حيث قتلوا 7 أشخاص واختطفوا آخرين".جدير بالذكر أنه قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم 3 عسكريون إثر هجوم شنه مسلحون، في 18 مارس الماضي، على قرية بولاية (زامفارا) شمال غربي نيجيريا.