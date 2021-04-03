الإمارات تسجل 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 252.243 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 468.023 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالاتي وفاة جديدتين، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.504 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.210 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 452.321 حالة.