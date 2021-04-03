ضبط 1140 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان خلال يومين

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، نتج عنها ضبط 1140 هاربًا، على مدار يومي الجمعة والسبت.وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين التالي: «210‪ حكم حبس جزئي، و43 حكم حبس مستأنف، و638 أحكام غرامات، و248 أحكام المخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.