غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين اللجان بعد انتهاء عملية التصويت، استعدادا لفرز الأصوات تحت إشراف قضائي.وبدأ صباح اليوم، توافد الصحفيين للتسجيل في الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة التي تنعقد لأول مرة خارج النقابة بسبب ظروف كورونا، وسط إقبال كثيف.وحرص كافة الوافدين على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم.وتجري الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين صباح اليوم انتخابات التجديد النصفي لعام 2021 على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء المجلس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.