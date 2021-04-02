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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رسميًا.. اكتمال النصاب القانوني لـ«عمومية الصحفيين»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:16 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل اللجنة، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين.

وأعلن خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، ووكيل النقابة، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين، بعدما سجل حتى الآن 2432 عضوًا بالقاهرة والإسكندرية.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ويتضمن جدول الأعمال التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021، هذا فى حال اكتمال النصاب القانوني بحضور 25%+1.

كما شكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة للتصويت بمقر نادى المعلمين بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية.

وينافس في انتخابات التجديد النصفي 6 مرشحين على مقعد النقيب، و56 مرشحًا لعضوية المجلس.

وكان خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أعلن أن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل إلى 9915 عضوًا، لافتا إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية يكتمل بحضور 2500 عضو بجدول المشتغلين.

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