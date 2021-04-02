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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قام فريق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط بنشر الوعي الصحي في دور الأيتام

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:50 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قام فريق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط بنشر الوعي الصحي في دور الأيتام.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ إن الفريق يقوم بتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة.

وأضاف وكيل الوزارة إنه تم عقد ندوات تثقيفية عن أهمية الكشف المبكر على سرطان الثدي، وطرق الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن فعاليات يوم اليتيم.

وأشار وكيل الوزارة إنه تم توزيع هداية علي الاطفال الأيتام وتم فحص الاطفال والمشرفات ضمن مبادرتي السمنة والتقزم وصحة المرأة.

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