حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

قام فريق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط بنشر الوعي الصحي في دور الأيتام.وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ إن الفريق يقوم بتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة.وأضاف وكيل الوزارة إنه تم عقد ندوات تثقيفية عن أهمية الكشف المبكر على سرطان الثدي، وطرق الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن فعاليات يوم اليتيم.وأشار وكيل الوزارة إنه تم توزيع هداية علي الاطفال الأيتام وتم فحص الاطفال والمشرفات ضمن مبادرتي السمنة والتقزم وصحة المرأة.