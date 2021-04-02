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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

2200 عضو يسجلون أسماءهم بـ «عمومية الصحفيين» حتى الآن

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:34 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين و إسلام نصير
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل اللجنة أن عدد من سجلوا حضور في كشوف الجمعية العمومية أصبح 2200 عضوًا حتى الآن.

وأعلن خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، ووكيل النقابة، إن القانون ينص على أن التسجيل ممتد حتى الساعة الثالثة عصراُ، مطالبا، أعضاء الجمعية العمومية بسرعة التوجه والتسجيل في كشوف الجمعية العمومية قبل فوات موعد التسجيل ٢ ظهرا.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ويتضمن جدول الأعمال التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021، هذا فى حال اكتمال النصاب القانوني بحضور 25%+1.

كما شكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة للتصويت بمقر نادى المعلمين بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية.

ويتنافس في انتخابات التجديد النصفي 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحا لعضوية المجلس.

وكان خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أعلن إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل إلى 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية يكتمل بحضور 2500 عضو بجدول المشتغلين.

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