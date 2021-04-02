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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

لعدم اكتمال النصاب.. مد التسجيل بـ"عمومية انتخابات الصحفيين" لمدة ساعة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:26 م
انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين مد وقت التسجيل للجمعية العمومية حتى الساعة الثالثة عصرا كموعد أخير، على أن يتم وقف التسجيل بعدها وإعلان عدد الحضور.

وطالب عدد من الزملاء الصحفيين خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، ووكيل النقابة، بمد التسجيل، والذي قال إن "القانون ينص على أن التسجيل يكون حتى الثانية عشرة ظهرا، ونحن تجاوزنا القانون".

وأعلن "ميري" أنه "استجابة للزملاء؛ قررت اللجنة مد وقت التسجيل لفترة إضافية وأخيرة، مراعاة لرغبة من حضروا للتسجيل، إضافة للظروف التي تمر بها البلاد ممثلة في جائحة كورونا".

وطالب خالد ميري، الصحفيين، بسرعة التوجه والتسجيل في كشوف الجمعية العمومية قبل فوات موعد التسجيل 3 عصرا، معلنا أنه سيكون آخر مد، على أن يتم وقف التسجيل بعدها ويتم إعلان عدد الحضور.

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