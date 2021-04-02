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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تطالب بالتوقيع في كشوف التسجيل بـ «العمومية»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:30 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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طالب خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، ووكيل النقابة، بسرعة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، خاصة وأن عدد المسجلين في الكشوف لم يصل للعدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني بعد المد ساعة إضافية والبالغة ٢٥٪+1.

وسجل منذ قليل الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمرشح لنفس المنصب، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي رفعت رشاد المرشح لمنصب نقيب الصحفيين.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين مد باب التسجيل بكشوف الجمعية العمومية ساعة.

وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

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