تشديد قيود وإغلاق حدود في أميركا الجنوبية مع ارتفاع الإصابات بكورونا

فرضت عدة دول في أميركا الجنوبية قيودا جديدا لمكافحة انتشار فيروس كورونا مع إغلاق تشيلي كل حدودها خلال الشهر الحالي وإغلاق بوليفيا حدودها مع البرازيل فيما فرضت البيرو إغلاقا في عطلة الفصح.كذلك أعلنت الاكوادور فرض "حالة استثناء" لمدة 30 يوما تشمل نحو ثلث سكانها وفرضت حظر تجول الأسبوع المقبل.وأعلنت حكومة تشيلي أنها ستغلق الحدود اعتبارا من لاثنين المقبل فيما تسعى في الوقت نفسه الى تسريع حملة التلقيح.