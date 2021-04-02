«الغذاء والدواء» الأمريكية تعطي ترخيصا لإجراء فحوصات منزلية لكورونا

أعطت الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء الضوء الأخضر لأول فحوصات منزلية قادرة على الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، والتي يمكن استخدامها بشكل متكرر في المنزل حتى دون الشعور بأعراض المرض.وأوضحت الإدارة، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة - أنها وافقت على استخدام ثلاثة فحوصات يطلق عليها أسم "الفحوصات التسلسلية"، وتتيح الموافقة التي حازت عليها الفحوصات بيع نوعين منها للعامة دون الحاجة لوصفة طبية، مضيفة أنه يوصى باستخدام الفحص الثالث في المدارس ومكاتب الأطباء، إلا أن الحصول عليه يتطلب امتلاك وصفة طبية.ولفتت الإدارة إلى أن الفحوصات التي حصلت على موافقتها تصنعها كل من شركات "كوايدل" و"أبوت" و"بي دي".وتعمل الفحوصات الجديدة على رصد ثلاثة أجزاء بروتينية من تركيبة فيروس كورونا المستجد، تعرف باسم المستضدات، وهي قادرة على الكشف عن إصابة الشخص بعدوى المرض.