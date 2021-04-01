«اتحاد الصناعات»: قانون المشروعات الصغيرة يفيد الاقتصاد

قال هشام الجزار، عضو اتحاد الصناعات، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، يعتبر جيدا ونحن في انتظار اللائحة التنفيذية.أضاف الجزار، لـ«الدستور»، أن القانون يهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي، لافتًا إلى أن القانون يعطي كثيرًا من الامتيازات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا بلائحة تنفيذية والاستعانة بالخبرات الموجودة في الغرف الصناعية والتجارية.