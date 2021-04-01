مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها



تحت عنوان "سنشد عضدك بأخيك" انتشرت صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر فيها أربعة من أصحاب الهمم من المكفوفين يستندون على بعضهم البعض لعبور الشارع، ويتحسسون طريقهم في نظام واحترام.

صادف المشهد المصور محمد إبراهيم أثناء تواجده بمنطقة العتبة، فالتقط الصورة لتنتشر بصورة واسعة ويثني الناس على قدرتهم الهائلة على الثقة في بعضهم، واعتمادهم على أنفسهم في قضاء حوائجهم.

يقول إبراهيم: "التقطت الصورة عن طريق الصدفة، ولكني اعتبرها رزق من الله ساقه إلي بينما أنا في طريقي، فوجدتهم يمرون من أمامي خلال مكالمة هاتفية كنت أجريها، فأنهيتها على الفور والتقطت أعظم مشهد رأيته يومًا وسجلته بهاتفي".

يؤكد أن قائد المكفوفين الأربعة هو أيضًا من أصحاب الهمم، ولكنهم يثقون فيه ويتبعونه أينما ذهب، فهم مرتبون إلى أقصى حد ويحافظون على نظام المرور، وأكثر ما لمسه فيهم هو خوف كل واحد منهم على أخيه وتشبسه به، ومن هنا اختار المصور أن يكتب على الصورة الآية القرآنية "سنشد عضدك بأخيك".

"سبحان الله وقفت عاجز عن جمالهم وثبات خطوتهم".. كلمات عبر إبراهيم بها عن شعوره تجاه أصحاب الهمم، أبطال الصورة وهم يواجهون التحدي الذي قدره الله لهم، ولكنهم تخطوا كونهم ينقصهم البصر واكتفوا بالبصيرة، فيسيرون بنورها ويهتدون بهديها، وبها يكفيهم الله ويسدد خطاهم.

