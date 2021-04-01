أمريكا توقف خدمات التأشيرات في قنصلية بروسيا

قال السفير الأمريكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة أوقفت خدمات التأشيرات وخدمات المواطنين في قنصلية لها في روسيا، وستتيح تلك الخدمات في السفارة في موسكو فحسب، بعد مراجعة السلامة والأمن لعملياتها.تأتي الخطوة بعد أن أوقفت الولايات المتحدة العمل في قنصليتين في روسيا العام الماضي، وهو ما بررته أيضا بأمور متعلقة بالسلامة والأمن في المنشأتين اللتين تقلصت فيهما العمليات في إطار مكافحة "كوفيد- 19".ومن المقرر أن تفرض واشنطن عقوبات جديدة ضد موسكو بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي، إن نظيره الروسي "سيدفع ثمنا" لتوجيهه جهودا تستهدف تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2020 لصالح دونالد ترامب.وقال السفير جون سوليفان، في بيان، إن العمليات في القنصلية الأمريكية في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق ستبقى معلقة.وأضاف أن القنصلية الأمريكية في يكاترينبورج ستبقى مفتوحة، لكن لن تصدر تأشيرات أو تقدم خدمات للمواطنين الأمريكيين اعتبارا من اليوم، بما يعني أن كل استمارات التقديم من روسيا سيتم التعامل معها من خلال السفارة في موسكو.