الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب أسلحة ومواد مخدرة على الحدود مع لبنان، بعد مراقبة المشتبه بهم لمدة 24 ساعة، خلال نقلهم أكياسا من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قوات الجيش حددت مشتبها بهم، الأربعاء الماضي، قاموا بنقل أكياس من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في منطقة المطلة، وقامت قوات الجيش والشرطة بمراقبتهم طوال الحادث واعتقلت المشتبه بهم، وضبط مسدسين و2 كيلوجرام من المخدرات المشتبه بها، كما تم نقلهم إلى الشرطة لبدء التحقيق".وأكد الجيش الإسرائيلي أن الأسلحة التي كانت تنقل من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل تستخدم في أنشطة معادية داخل الأخيرة، متهمة حزب الله اللبناني بالتورط فيها، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.