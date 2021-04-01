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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 شباب يعتدون بالضرب على مواطن من ذوي الاحتياجات في الشرقية

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:44 م
واقعة الشرقية
واقعة الشرقية
سارة الوردانى
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حررت زوجة من ذوي الاحتياجات الخاصة وزوجها محضرًا باعتداء 3 شباب بالضرب على زوجها، بسبب خلاف نشب بينهما بشارع محطة ميت جابر بلبيس محافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من «ر.ال» من ذوى الاحتياجات الخاصة، تتهم فيه 3 شباب بالتعدي بالضرب والسب على زوجها «م.س.ع».

وتبين وقوع مشاجرة حيث كان الزوج يشتري قطع غيار للموتسيكل فقام الشباب الذي يعمل بالمحل بمضايقة الزوجة ومعاكستها بإيحاءات خادشة للحياء، وكانت تستقل موتسيكل مجهز طبيًا لمساعدتها في الحركة مهدى إليها من محافظ الشرقية، وحينما رفض الزوج مضايقة زوجته، واستنكر أفعال الشباب، تفاجأ بالضرب المبرح، وصرخت الزوجة لنجدته فقام المتهمين الثلاثة بمعايرتهم بإعاقتهم قائلين لهم أنهم لن يستطيعوا فعل شيء.

وفي المحضر اتهمت الزوجة كل من «السيد.ع.ح» مسئول بالسجل المدني بالزقازيق، وشقيقه «عمرو» صاحب محل قطع غيار موتوسيكلات و«عبدالرحمن.ع» عامل بالورشة، مقيمين بميت جابر بلبيس محافظة الشرقية، بسبهم بألفاظ نابية، وتسببوا في إصابة ابن شقيق الزوج بقطع أصبع يده بالمطواة وكدمات، وقرروا التوجه لمركز شرطة بلبيس لتحرير محضر، وبإحالتهم لمستشفى بلبيس العام للحصول على تقارير طبية بحالتهم تفاجأوا بأهالي المتهمين يبلغونهم أن المحضر لن يجدى شيء بسبب قرابة المتهمين مع عمدة القرية السابق؟

وتم تحرير المحضر رقم 8269 جنح مركز شرطة بلبيس.

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