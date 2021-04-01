رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التلجراف: لقاحات كورونا تدفع بروسيا والاتحاد الأوروبي نحو تحولات جيوسياسية

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:07 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
سلطت صحيفة التلجراف البريطانية الضوء على ما أحدثته اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من تغييرات وتحولات جيوسياسية في العالم وسط تقارب دول الاتحاد الأوروبي وروسيا على نحو متزايد.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أنه نظرًا للضرر الذي أحدثته جائحة (كوفيد 19 ) وما تلاها من عمليات الإغلاق، فلعله من المحتم أن يتخذ الحصول على اللقاحات بعدًا جيوسياسيًا.

وأشارت الصحيفة إلى آثار وتبعات مناقشات بين ألمانيا وفرنسا وروسيا حول إمداد الاتحاد الأوروبي بلقاح "سبوتنيك في" الروسي الأخيرة وتشعبها على نحو أوسع بكثير من مجرد مخاوف تتعلق بالصحة العامة المباشرة ومواجهة كورونا.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أنه قبل بضعة أسابيع فقط، صنفت المملكة المتحدة في أحدث تقييماتها للمخاطر الاستراتيجية، روسيا باعتبارها أكبر تهديد للاستقرار الغربي.. واستدركت التلجراف قائلة "إنه مع ذلك تدرس أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي التعامل مع الكرملين في محاولة لسد فجوة اللقاح التي صنعوها بأنفسهم".

ورأت أن استمرار حالة عدم اليقين حول استخدام الاتحاد الأوروبي المستقبلي للقاح أكسفورد-أسترا زينيكا قد يجبر برلين وباريس على الدخول في صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

الخريطة النهائية لقنوات ON فى رمضان

من الأكبر بالشرق الأوسط.. 11 معلومة عن مدينة الدواء التى يفتتحها السيسى


الصور

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

استكمال أعمال التطوير والتجميل كورنيش النيل بأسيوط

image description

مصادرة 32 شيشة وغلق مقاهي وتحرير 12 محضرا لمخالفين بأسيوط

image description

«نوعية أسيوط» تفتتح معرضها الفني «انفعالات نسجية»

الأكثر قراءة

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

تعرف على مواعيد غلق المحلات في رمضان ٢٠٢١ والفئات المستثناة

كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

الحبس لمدة عام عقوبة «كذبة أبريل» في الإمارات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين

محمد حربي: شاكر عبدالحميد تبرع بمكتبته لأكاديمية الفنون

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجاري

‏أمنية أشرف: جائزة فاروق حسني تحفزنى بمسيرتي الفنية