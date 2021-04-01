التلجراف: لقاحات كورونا تدفع بروسيا والاتحاد الأوروبي نحو تحولات جيوسياسية

سلطت صحيفة التلجراف البريطانية الضوء على ما أحدثته اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من تغييرات وتحولات جيوسياسية في العالم وسط تقارب دول الاتحاد الأوروبي وروسيا على نحو متزايد.وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أنه نظرًا للضرر الذي أحدثته جائحة (كوفيد 19 ) وما تلاها من عمليات الإغلاق، فلعله من المحتم أن يتخذ الحصول على اللقاحات بعدًا جيوسياسيًا.وأشارت الصحيفة إلى آثار وتبعات مناقشات بين ألمانيا وفرنسا وروسيا حول إمداد الاتحاد الأوروبي بلقاح "سبوتنيك في" الروسي الأخيرة وتشعبها على نحو أوسع بكثير من مجرد مخاوف تتعلق بالصحة العامة المباشرة ومواجهة كورونا.وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أنه قبل بضعة أسابيع فقط، صنفت المملكة المتحدة في أحدث تقييماتها للمخاطر الاستراتيجية، روسيا باعتبارها أكبر تهديد للاستقرار الغربي.. واستدركت التلجراف قائلة "إنه مع ذلك تدرس أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي التعامل مع الكرملين في محاولة لسد فجوة اللقاح التي صنعوها بأنفسهم".ورأت أن استمرار حالة عدم اليقين حول استخدام الاتحاد الأوروبي المستقبلي للقاح أكسفورد-أسترا زينيكا قد يجبر برلين وباريس على الدخول في صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.