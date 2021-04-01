ضبط 70 طن ياميش «فاسد» في القاهرة والمحافظات

قال المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خطة لاستقبال شهر رمضان المبارك يتم تنفيذها حاليًا من خلال المرور الدوري على الأسواق المحلية والمحلات التجارية والشوادر والمعارض التي ستقام في المحافظات والمصانع بمنتجاتها وخاصة السلع الرمضانية.وأضاف «خليل»، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 70 طن ياميش رمضان قبل تداولها في الأسواق في مناطق بمحافظات القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، شملت انتهاء الصلاحية وتغيير "الاستيكر" وإعادة تدويرها من جديد ومخزنة من العام الماضي، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محاضر للمخالفين وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.