مباحثات سعودية صينية لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل بن أحمد الجبير، مع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الصيني، تشاي جيوان، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.وجرى خلال الاتصال الهاتفي، اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، بحث عدد من القضايا المشتركة، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.