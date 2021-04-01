عدد فحوصات كورونا في موسكو يتجاوز الـ20 مليونا

أعلنت السطات الصحية في العاصمة الروسية موسكو أن عدد فحوصات (PCR) التي أجريت في موسكو لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز عتبة الـ20 مليونا.وذكر مجمع التنمية الاجتماعية في موسكو، في بيان أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الخميس، أن الفحص الجماعي النوعي لا يزال جزءا لا يتجزأ من الصراع ضد جائحة كورونا، على الرغم من أن الوضع أصبح حاليا أقل توترا.وأشار إلى أنه يمكن لسكان موسكو، اليوم، الخضوع لفحص PCR أو فحص المقايسة الامتصاصية المناعية للإنزيم المرتبط (ELISA) مجانا للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.ويخضع لفحوصات كورونا بشكل إلزامي كل من تظهر لديه أعراض العدوى الفيروسية الحادة للجهاز التنفسي، والمصابون بالالتهاب الرئوي، بالإضافة إلى ذوي المصابين بكورونا.