2315 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 2.315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 237.240 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 463.759 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل حالاتي وفاة جديدتين، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.499 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 2.435 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 447.790 حالة.