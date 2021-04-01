سلطات روسية «توبخ» المعارض نافالني في السجن لارتكابه انتهاكات

كشفت مصلحة السجون بمنطقة فلاديمير بروسيا، عن توجيه توبيخ للمعارض أليكسي نافالني الذي يقضي عقوبة بالسجن.ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن بيان صادر عن المصلحة، أن نافالني تعرض للتوبيخ بسبب الانتهاكات المتكررة المتعلقة برفض النزيل الوفاء بمسؤولياته، وخرقه قواعد الملبس المعمول بها، وعدم الالتزام بالنظام اليومي.وأكدت أن "الإجراءات التأديبية وطريقة استخدامها تحددها التشريعات القائمة ويتم تطبيقها على جميع النزلاء من دون استثناء".يأتي هذا غداة الإعلان عن أن نافالني بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على نقص الرعاية الطبية.